Allegri sempre più solo alla Juventus: la squadra lo accusa quattro volte

Allegri, situazione tesa in casa bianconera. Ora è una contestazione anche tra giocatori e allenatore: cosa sta succedendo.

Una situazione tesa tra Allegri e i suoi giocatori. Come scrive ‘Giovanni Capuano’ su ‘Twitter, ci sarebbe un non gradito atteggiamento tra i giocatori che non sembrano aver accettato di buon grado il ritiro imposto dal mister toscano.

Secondo Capuano, infatti, si tratterebbe di vero e proprio gelo tra la squadra e l’allenatore Massimiliano Allegri. Ecco cosa è successo. Così scrive il giornalista Capuano sul proprio profilo Twitter a proposito della situazione tra Allegri e i suoi ragazzi.

Gelo tra Allegri e la squadra | “Non comunica a sufficienza”

Ecco cosa ha scritto il giornalista a tal proposito: “Quasi tutta la rosa non ha gradito la misura dl ritiro e ritiene il tecnico responsabile di non comunicare a sufficienza, di non avere un gioco definito e di praticare una preparazione fisica superata. Ieri non c’è stato confronto”.

Confronto che ha creato una divisione. La squadra sembra scontenta dell’attuale gestione e i risultati in campo faticano ad arrivare con una vera e propria crisi che si spera di scongiurare nella sfida di domani sera: il derby della Mole di Torino. Infatti i ragazzi dopo la sconfitta di Champions in casa del Maccabi, che è praticamente valsa l’addio alla Champions League stagionale, dovranno rispondere positivamente sul campo del Torino in una sfida più importante di quanto è già un derby normalmente. Staremo a vedere se il ritiro imposto da Allegri avrà esito positivo sui giocatori che adesso hanno bisogno di ritrovare forma e lucidità.