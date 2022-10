Calciomercato, Gattuso inguaia la Juventus: lo prende a gennaio

Calciomercato Juventus, lo zampino di Gattuso rischia di scompaginare le carte in tavola: nuovo colpo di scena.

In questo primo scorcio di stagione, la Juventus è tornata ad evidenziare quei problemi a centrocampo che si porta dietro come una spada di Damocle da tanto, troppo tempo.

Lenta, abulica e poco produttiva, la “Vecchia Signora” fatica in maniera inimmaginabile a schiacciare l’avversario nella propria metà campo. L’assenza di Pogba, sotto questo punto di vista, sta pesando in maniera inimmaginabile. Paredes e Locatelli non riescono a far girare la squadra a proprio piacimento: ancora lontano dalla condizione ideale l’argentino, farraginoso l’ex Sassuolo. Difficile ipotizzare un’inversione di tendenza a stretto giro di posta: la sessione di calciomercato che da poco ha chiuso i battenti non è servita a curare quei mali con cui “Madama” è costretta gioco forza a convivere.

Calciomercato Juventus, intrigo De Paul: irrompe Gattuso

Ragion per cui, non è escluso che la Vecchia Signora possa entrare nell’ordine di idee di avviare un’altra rivoluzione in mediana nelle prossime sessioni di calciomercato. Difficile che ciò possa concretizzarsi a gennaio: più verosimile, invece, che un colpo in mediana lo si farà in estate. Oltre al profilo di Milinkovic Savic, che negli ultimi giorni ha ripreso quota, alla Juve è stato accostato anche Rodrigo De Paul, la cui permanenza all’Atletico Madrid è tutt’altro che scontata.

L’ex Udinese sta attraversando un’inaspettata crisi involutiva, con i Colchoneros che potrebbero entrare nell’ordine di idee di avallarne la cessione. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, sulle tracce dell’ex Udinese ci sarebbe anche il Valencia. Su richiesta di Gattuso, infatti, i “Pipistrelli” potrebbero ritagliarsi lo spazio sufficiente per approdare in colpo e far saltare il banco già a gennaio. Ricordiamo che la Juve, a causa dell’esaurimento degli slot, non può tesserare extracomunitari a gennaio.