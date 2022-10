Calciomercato, firma ufficiale e Juve al tappeto: doppia opzione da urlo

Calciomercato Juventus, firma ufficiale e doppia operazione che stende il club di Agnelli. Triplo intreccio in Premier League.

In queste settimane di grande difficoltà, la Vecchia Signora non ha certamente smarrito il focus sul calciomercato, oggi più che mai importante e monito di speranza in vista di una campagna di riparazione che potrebbe servire non poco ad acuire le risorse di mister Allegri e coadiuvare la squadra tutta a uscire da questa parentesi. In realtà, è sempre bene osservare che, al netto dei diversi infortuni, la Juventus ha ben operato nel corso dell’ultima estate, consegnando a Massimiliano i giusti profili per poter corroborare uno scacchiere non proprio completo.

Ad oggi, non sono però stati raccolti i risultati sperati, come testimoniato dall’iter in Champions League e da una posizione in campionato tutt’altro che nobile. Nemmeno le vittorie con Bologna e Maccabi in casa sono riuscite a ridare speranza ed entusiasmo, come emerso poi dal doppio scacco di fila contro Milan e la squadra israeliana che ha aggravato ulteriormente la posizione in Serie A e in campo continentale di Vlahovic e colleghi.

Calciomercato Juventus, firma ufficiale e triplice scacco in casa bianconera

Bisogna adesso capire quale sarà la strada scelta dalla Juventus. Se fino a mercoledì scorso il periodo di Allegri sembrava destinato alla conclusione, le immediate parole di Agnelli hanno lasciato intendere come il livornese vanti ancora la fiducia tutta del club, protagonista però della forte scelta di mandare la squadra in ritiro. In attesa delle risposte sul campo, intanto, in Premier League si è registrato un evento di non trascurabile importanza, destinato ad avere una tripla ingerenza sui piani juventini.

Come raccolto da Express, infatti, l’Arsenal potrebbe rappresentare una valida antagonista ai bianconeri dopo il rinnovo contrattuale siglato da Douglas Luiz con il West Ham. In seguito al prolungamento del brasiliano, finito nel mirino dei Gunners ma anche di Juventus e Roma, Arteta ha iniziato a orientare la propria attenzione verso profili accostati anche ai bianconeri.

Tra questi, il tabloid inglese presenta Youri Tielmans, pallino di vecchia data di Agnelli e adepti. Stesso discorso per Milinkovic Savic, da anni corteggiato dall’élite continentale e soprattutto da una Premier League cui potrebbe essere destinato nel prossimo futuro.