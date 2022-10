Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Conte: firma con aumento

Il calciomercato della Juventus sarà uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi in vista dell’arrivo del nuovo anno.

C’è aria di cambiamento in casa bianconera e non potrebbe essere altrimenti. Ad inizio 2022 è iniziato il percorso di rinnovamento del club, che ha fatto degli investimenti importanti sul mercato. Investimenti che per ora però non hanno dato grandi frutti, se si pensa che la Juventus è lontana dalle prime in serie A ed è ad un passo dall’eliminazione in Champions League.

Fin qui i risultati maturati non sono stati ovviamente apprezzati dai tifosi, che si aspettavano decisamente di più. Sul banco degli imputati per questo cammino deludente c’è soprattutto mister Allegri, ritenuto colpevole di non essere riuscito a dare una impronta di gioco alla sua formazione. In tanti ne hanno chiesto l’esonero, ma il presidente Agnelli lo ha confermato. Possibili svolte però a fine stagione. Anche se una alternativa al livornese potrebbe presto sfumare.

Calciomercato Juventus, il Tottenham vuole rinnovare il contratto di Conte

Come ha riportato il “Daily Mail” il Tottenham sembra avere le idee chiare sul suo allenatore. Gli Spurs apprezzano molto il lavoro fatto da Antonio Conte dopo il suo arrivo a Londra e sono pronti ad offrirgli un importante rinnovo contrattuale. Per convincerlo non servirà però solamente un maxi ingaggio, ma anche la possibilità di poter lottare per traguardi importanti. Come la conquista della Premier League o un cammino straordinario in Champions League. Obiettivi per i quali il club dovrà investire somme cospicue. Il contratto di Conte scade a giugno e in tanti sperano un ritorno dell’ex centrocampista a Torino nelle vesti di allenatore al posto di Allegri. Ma questa è una ipotesi che in caso di rinnovo si allontanerebbe definitivamente.