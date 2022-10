Allegri “molla” la Juventus: panchina da urlo per Max

Allegri molla la Juventus: dalla Francia convinti che il prossimo allenatore potrebbe essere proprio il livornese che si potrebbe separare dalla Vecchia Signora

Nonostante un avvio di stagione che definire deludente è dire poco, Massimiliano Allegri, a quanto pare, gode di una stima infinita all’estero. Nel periodo in cui è stato fermo prima di tornare sulla panchina della squadra di Agnelli, il livornese è stato accostato diverse volte a squadre che erano in procinto di cambiare allenatore. Poi non se n’è mai fatto nulla e alla fine un vecchio amore, quella della Juventus, è tornato a bussare e Max non ha saputo dire di no.

Ora, le cose non stanno andando bene e questo è sotto gli occhi di tutti. E non è la vittoria nel derby che stravolge quello che fino al momento è stato. Certo, da questa vittoria potrebbe esserci davvero quello scossone che servirebbe, e di questo ne saremmo tutti contenti. Però i segnali che sono arrivati, oltre il risultato, non è che siano stati incoraggianti. Vedremo comunque. In ogni caso, il discorso qui, è un altro. E secondo quanto scritto da le10sport.com, il livornese potrebbe comunque avere in regalo l’anno prossimo una panchina di assoluto prestigio.

Allegri molla la Juventus, ci pensa il Psg

Sarebbe infatti il Psg a pensare ad Allegri per il prossimo anno soprattutto se Galtier dovesse fallire. Zidane, che piace ai parigini, non solo ha in mente di prendersi la nazionale, ma potrebbe ricevere delle offerte economicamente assai più interessanti di quella del Psg. E allora tra i papabili spunta anche Allegri secondo il portale francese, che si potrebbe separare dalla Juventus alla fine dell’anno. La situazione quindi in casa bianconera è monitorata anche da club esteri. Come detto prima, interessati a quelli che potrebbero essere gli sviluppi attorno all’allenatore.