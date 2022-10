Tuchel alla Juventus e scacco definitivo dell’Inter. Ecco le ultime legate al futuro di Allegri e del suo possibile successore: coinvolto anche Inzaghi.

Quello fin qui affrontato è stato il campionato delle sorprese, contraddistinto dal grande inizio di realtà nobili ma la cui partenza non si credeva poter essere così importante. Basti l’esempio dell’Udinese per poter comprendere a cosa ci stiamo riferendo ma non si dimentichino anche le situazioni di Atalanta e Napoli. Quest’ultime sono certamente consolidate realtà italiane ma in pochi, soprattutto dopo il calciomercato di Giuntoli, credevano che Spalletti potesse far così bene in questa parentesi stagionale.

Discorso medesimo anche per Gasperini, attualmente sfruttante uno svantaggio divenuto vantaggio quale l’assenza di competizioni europee, in grado in questo modo di assicurare maggiore riposo e tempo di preparazione a quelle che sono le pedine nerazzurre. Tornando al mondo Juventus, si sottolinei come invece il cammino di grandi certezze quali Massimiliano Allegri o simili non sia stato dei migliori.

Tuchel alla Juventus per il dopo Allegri: il ribaltone coinvolge anche Inzaghi e il Barcellona

Abbiamo dedicato in queste settimane non poca attenzione proprio alla posizione di Massimiliano, reo di aver dissipato già tante occasioni in Champions League, smarrendo plurimi punti in un campionato che i bianconeri proveranno a rilanciare dopo la vittoria nel Derby dello scorso sabato.

Come già raccontatovi, non è però bastata la marcatura di Vlahovic per lenire i dissapori su Max, circa il quale in molti hanno iniziato a ponderare una posizione di non grande fiducia, rispetto al passato. Non a caso, si è sovente parlato di possibili sostituti e, stando alle ultime de ElNacional.cat, scenari futuri potrebbero dipendere in un certo senso anche dall’Inter di Inzaghi, anch’egli fautore di una partenza tutt’altro che sprint.

Le penne spagnole pur marcando la fiducia di Laporta nei confronti di Xavi, evidenzia come il Barcellona avrebbe deciso di considerare alcune alternative allo storico centrocampista qualora la situazione del club blaugrana non migliorasse. Proprio a causa dell’Inter, Gavi e colleghi rischiano la discesa nella cadetta Europa League. Tra le alternative, figura anche Tuchel, finito insieme a Marcelo Gallardo in ottica non solo juventina ma anche spagnola.