Calciomercato Juventus, “tradimento” Bonucci: risposta lampo

Calciomercato Juventus, gli ultimi rumors parlano di un capitano ai ferri corti con Allegri ed in procinto di chiedere la cessione.

La Juventus si è regalata una settimana di relativa tranquillità in virtù del prezioso successo ottenuto sabato scorso nel derby con il Torino. Serviva come il pane una vittoria per accantonare momentaneamente un periodo complicatissimo, caratterizzato da una lunga serie di risultati deludenti sia in campionato che in Champions League. Una situazione imbarazzante che ha costretto il club, di comune accordo con l’allenatore, ad optare per il ritiro. Sciolto dopo pochi giorni proprio grazie ai tre punti strappati nella sfida contro i rivali granata, “condannati” dalla zampata vincente di Dusan Vlahovic, tornato ad essere decisivo dopo qualche prestazione sottotono. In ogni caso gli uomini di Massimiliano Allegri non possono permettersi di sollevare il piede dall’acceleratore.

In attesa che si svuoti l’infermeria, nelle prossime settimane la Juventus dovrà affrontare diversi match cruciali. In campionato non sono ammesse altre pause. La vetta, infatti, è distante già dieci lunghezze. Sull’orlo del precipizio invece in coppa, dove i bianconeri sono obbligati a vincere entrambe le ultime due partite con Benfica e Psg (ma potrebbe non bastare) e sperare in una sorta di miracolo sportivo.

Calciomercato Juventus, Bonucci da Conte? Arriva la smentita

Nel frattempo non si placano le voci di mercato. Gli ultimi rumors hanno riguardato anche capitan Leonardo Bonucci. Che, secondo la firma de Il Giorno Giulio Mola, avrebbe richiesto la cessione a causa delle frizioni con Massimiliano Allegri. Sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, suo vecchio mentore sia alla Juve che in nazionale. Voci che tuttavia sono state prontamente smentite dal giornalista Romeo Agresti.