Juventus insaziabile, doppio colpo scudetto: Milinkovic ne porta un altro

Juventus insaziabile sul calciomercato. Non solo Milinkovic Savic, doppio colpo per lo scudetto. Ecco come è possibile.

Il fatto che la Juve abbia palesato plurime difficoltà fino a questo momento non impedisce ai tifosi e alla società di sperare in repentini e decisivi cambiamenti, soprattutto alla luce dei più e meno recenti del passato restituenti la consapevolezza che c’è sempre tempo per migliorare e archiviare le difficoltà.

Questo a maggior ragione in un club così prestigioso e in un campionato che permetterà di vivere praticamente due stagioni diverse, dividentisi in ante e post Mondiale in Qatar e destinata dunque a vivere una serie di soprese e imprevedibilità ancor più importanti rispetto al passato.

La speranza dei tifosi non può che essere questa, soprattutto se si pensa a quelle che sono state le reiterate delusioni giunte in questa primissima parentesi di Serie A e Champions League, totalmente disilludenti le elevate aspettative generate dal calciomercato di Cherubini e colleghi nel corso dell’estate da poco trascorsa.

Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic: le ultime sulle mosse di gennaio

Come dicevamo, l’interruzione in medias res comporterà la possibilità di poter archiviare degnamente il primo spezzone stagionale, provando poi a riprendere nel 2023 in modo rigenerato. Il piano, per ora, resta quello di porre la vittoria contro il Torino una nobile matrice di vittorie fino all’interruzione, al fine di iniziare finalmente a prendere la scia delle primissime in classifica e recuperare i diversi punti dissipati negli ultimi mesi.

Su tale fronte, non si sottovaluti l’ingerenza che, il prossimo gennaio, più di quelli passati, potrà avere anche sul futuro cammino di squadre che affronteranno il nuovo anno dopo due mesi di congedo dagli impegni di club. Deve saperlo la stessa Juventus, più che mai attenta a tale aspetto e di certo non distratta rispetto a quelli che dovranno essere i prossimi movimenti in entrata e in uscita.

Certamente le novità maggiori si registreranno a partire dal prossimo giugno ma, come riferito da Marcello Chirico, a inizio anno la Vecchia Signora non starà di certo a guardare. A seguire, infatti, l’annuncio Twitter del giornalista de ilbianconero.com.

“Pau Torres e Milinkovic Savic sono i principali target della #Juventus per la prossima estate, ma già a gennaio si proverà a costruire le basi per un loro possibile passaggio in Juve“