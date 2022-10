Calciomercato Juventus, Osimhen e il triangolo no: sta succedendo di tutto

Calciomercato Juventus, sono diversi i club interessati a Osimhen: Cherubini potrebbe presto tirare un sospiro di sollievo

Le prestazioni di Osimhen stanno accendendo le luci dei riflettori sull’attaccante nigeriano in forza al Napoli di Spalletti. Non che ce ne fosse bisogno, visto che quello che doveva dimostrare l’ha fatto vedere nella passata stagione. Ma confermarsi è sempre difficile e nonostante sia uscito poco fa da un infortunio, l’attaccante azzurro ha ripreso subito a segnare. E questo è un “bene” non solo per il Napoli ma anche per la Juve, con Cherubini che presto potrebbe tirare un sospiro di sollievo.

Sì, nell’intreccio che in questo momento vede protagonista il centravanti della formazione capolista della massima serie, c’è anche inserito il nome di Vlahovic. Il serbo in forza ad Allegri infatti non è mai stato perso di vista né dall’Arsenal, che lo ha cercato in maniera importante prima dell’affondo bianconero, né dal Bayern Monaco, che dopo aver perso Lewandowski si è reso conto che il solo Mané, che ha caratteristiche diverse dal polacco, non può bastare all’interno della rosa di Nagelsamm. Ora, secondo le informazioni riportate da todofichajes.net, proprio questi due club – insieme anche al Manchester United – avrebbero deciso di attenzionare con maggiore interesse quelle che saranno da qui alla fine della stagione le prestazioni del napoletano.

Calciomercato Juventus, sospiro di sollievo Vlahovic

E questo, ovviamente, permetterebbe alla Juventus di tirare un sospiro di sollievo per Vlahovic. Perché se è vero che nessuno dentro la società lo vuole cedere, è altrettanto vero che davanti ad un’offerta imponente, allora si potrebbe tentennare. Se prendono Osimhen mollano Dusan, questo è il succo del discorso anche se, poi, un club, potrebbe rimanere all’asciutto. Ma in questo modo, forse, farebbe meno paura un possibile assalto.