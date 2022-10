Calciomercato Juventus, summit decisivo: ritorno fulmineo

Non si ferma mai il chiacchiericcio di calciomercato, i tifosi sono curiosi di sapere le mosse della Juventus per il 2023.

In questa fase della stagione i supporters della formazione allenata da Massimiliano Allegri sono decisamente preoccupati. La squadra non sta rendendo per come ci si aspettava, tant’è che è costretta a rincorrere sia in campionato che in Champions League. Tutte le partite che si giocheranno da qui fino alla prossima sosta per i mondiali in Qatar, subito dopo la metà di novembre, saranno fondamentali per dare un indirizzo alla stagione.

Finora sono stati già commessi troppi passi falsi e c’è il rischio concreto di trovarsi subito fuori dai giochi. Ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione. Il mese di gennaio potrebbe portare ad Allegri qualche altro rinforzo, ma bisognerà fare i conti anche con il bilancio. Nel frattempo i dirigenti avranno già senz’altro appuntato sul taccuino qualche nome interessante da seguire.

Prima di tutto però ci saranno le cessioni, perchè un obiettivo primario del club è anche quello di tenere i conti in linea. Zakaria è stato ceduto in estate al Chelsea con la speranza che potesse avere un buon rendimento e convincere gli inglesi a riscattarlo. Ma le cose non stanno andando per come si pensava.

Denis Zakaria is set to hold crunch talks with Graham Potter and Todd Boehly over his Chelsea future this week.

The Swiss midfielder has yet to play a single minute for the club and could return to Juventus in January.

✍️ @NizaarKinsellahttps://t.co/6IvzWVL1Cf

— Standard Sport (@standardsport) October 18, 2022