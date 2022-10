Juventus-Inter, la decisione è ufficiale: c’è anche il comunicato

Juventus-Inter, iniziato il countdown per una delle sfide più attese della stagione. L’andata è in programma il 6 novembre allo Stadium.

Mancano ancora circa venti giorni al fischio d’inizio ma le rispettive tifoserie, inutile ribadirlo, sono già in fibrillazione. Del resto, la sfida tra Juventus e Inter, animate da una storica rivalità, non può essere considerata alla stregua di tutte le altre. Anche se quest’anno si rischia di dover fare i conti con un derby d’Italia in tono minore, visto che anche gli acerrimi rivali nerazzurri non sono partiti con il piede giusto e al momento sono attardati rispetto al Napoli capolista. La squadra di Simone Inzaghi ha solamente due punti in più dei bianconeri, occupa il settimo posto ed è dunque costretta ad inseguire.

Da qui al prossimo 6 novembre, tra l’altro, potrebbero cambiare molte cose. La Juventus, infatti, affronterà tutta una serie di partite delicate: due su tutte, quelle di Champions League contro Benfica e Psg. Centottanta minuti in cui gli uomini di Massimiliano Allegri si giocano una grossa fetta della loro stagione. La Signora è con un piede e mezzo fuori dalla coppa dalle grandi orecchie e deve obbligatoriamente vincere per continuare a sperare.

Juventus-Inter, la Curva Nord Milano diserta la trasferta

Il match dello Stadium con l’Inter è in programma a qualche giorno di distanza dall’incontro potenzialmente decisivo con il Psg. Ad ogni modo, lo “spicchio” del settore ospiti non vedrà la presenza del gruppo principale del tifo organizzato nerazzurro. Pochi minuti fa la Curva Nord Milano ha annunciato con una nota ufficiale che non prenderà parte alla trasferta nel capoluogo piemontese, spiegando la motivazione in poche righe. “La Curva Nord rende noto – è scritto nel comunicato – che anche per quest’anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juventus-Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti”.