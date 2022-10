Allegri, ‘verdetto’ umiliante: Juventus ‘colpevole’

Per la Juventus è iniziato il countdown in vista della prossima partita di campionato che attende la formazione di Allegri.

Dopo essere riusciti a superare il Torino nel derby della Mole adesso per i bianconeri c’è all’orizzonte la partita con l’Empoli di venerdì sera. Sfida nella quale bisognerà conquistare a tutti i costi i tre punti per continuare a risalire la china in classifica. Missione possibile, ma occhio ai toscani, che giocano bene a calcio e si presenteranno a Torino senza avere di fatto nulla da perdere.

Finora le cose non sono andate affatto per il verso giusto per la Juventus, che si ritrova lontano dalle prime della graduatoria e costretta ad inseguire quantomeno un posto nella prossima edizione della Champions. In Europa si rischia l’eliminazione e sulla graticola ormai da tempo c’è Massimiliano Allegri.

Juventus, Allegri non è tra i 50 migliori allenatori del mondo

Il tecnico bianconero non sta vivendo una stagione brillante e a confermarlo, indirettamente, è anche la classifica dei 50 migliori allenatori del mondo pubblicata da “442” e commentata anche dalla Gazzetta dello Sport.

I 50 allenatori migliori al mondo secondo 442, ripubblicati da @Gazzetta_it. Siete d'accordo? Vi anticipo io, manca Allegri, ma onestamente mi sembra un'esagerazione non includerlo, qualcosina ha fatto… pic.twitter.com/z7pmi9uLkY — Giovanni Armanini 🇪🇺 (@armagio) October 19, 2022

Una classifica nella quale Massimiliano Allegri non figura affatto. Sul podio ci sono Guardiola, Ancelotti e Klopp, subito dopo Antonio Conte e Stefano Pioli. Tanti tecnici anche di serie A ma non quello bianconero. Uno stimolo in più per far tornare i bianconeri in vetta alla graduatoria?