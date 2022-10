Calciomercato Juventus, offerta monstre a Milinkovic: la data della firma

Calciomercato Juventus, adesso il centrocampista è ad un vero e proprio bivio per il suo futuro: l’ultima offerta è monstre. Sergej ad un bivio. Il centrocampista della Lazio adesso deve decidere il suo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da ‘Nicolò Schira’ su ‘Twitter, il primo approccio per un rinnovo da parte della Lazio è stato rifiutato.

Proprio Milinkovic andrà in scadenza nel 2024 ma per il momento non ci sarebbe intenzione da parte del giocatore di continuare ancora con gli azzurri. Di conseguenza, per il momento, tutto arenato. Anche se la Lazio intenderebbe rilanciare con una proposta veramente importante, da ben cinque milioni all’anno per il giocatore: che gli permetterebbe di essere il più pagato della squadra.

Sergej al bivio | Proposta di 5 milioni all’anno della Lazio

Ora, dunque, l’ultima parola spetterà al diretto interessato. La Lazio fa sul serio per ‘SMS’ come lo chiamano ormai i tifosi. Il giocatore è un pilastro della società con cui si vuole continuare a lungo. Lotito ha in mente di incontrare – presto – il suo agente.

Dopo l’incontro con Kezman ci sarà, dunque, l’eventuale proposta di un rinnovo di contratto da circa 5 milioni all’anno, il grande passo per blindarlo definitivamente dalle grinfie delle pretendenti ai vertici tra cui figura, come sempre, la Juventus che ancora non ha mollato l’obiettivo e anzi vuole giusto approfittare di questa indecisione iniziale sul rinnovo.