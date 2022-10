TV PLAY, l’annuncio in diretta: “Non vuole tornare in Italia”

La Juventus deve cercare in questa fase della stagione di riuscire a recuperare posizioni in classifica in serie A e non solo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il cammino della squadra bianconera in questa annata calcistica. In Champions League si è ad un passo dall’eliminazione, mentre in campionato c’è da fare più punti possibili per risalire la china e avvicinarsi ad una delle prime quattro posizioni.

In queste settimane si è parlato molto della panchina bianconera e della possibilità di un cambio alla fine della stagione. Allegri è sulla graticola ormai da tempo e i tifosi avrebbero voluto una novità al timone. Agnelli però ha confermato l’allenatore. Tuttavia continuano i rumors riguardo il suo possibile successore.

Juventus, De Lellis: “Conte vorrebbe ancora allenare all’estero”

Il giornalista di Repubblica De Lellis è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play ed ha trattato anche del futuro di Antonio Conte, che i tifosi rivorrebbero al timone della Juventus in futuro.

“Occhio anche all’Italia. Il contratto di Antonio scade a giugno e il Tottenham ha iniziato già i primi colloqui e il presidente è pronto a offrire anche oltre 20 milioni di euro all’anno, diventerebbe il secondo allenatore più pagato dopo Guardiola. Ci sono tante incognite, Conte non ha fretta di scegliere il suo futuro. – ha detto – Ancelotti non è sicuro di restare a Madrid, sta anche pensando di lasciare e dedicarsi alle Nazionali. Una corrente relativa a Florentino Perez porta a José Mourinho e ma in generale c’è una corrente che pensa ad Antonio Conte, ma occhio anche al PSG. Galtier sembra già essere in bilico, per il tecnico si è rotto qualcosa con Mbappe e al momento il giocatore non è contento e si è anche sfogato in privato. Al termine della stagione, quindi potrebbe salutare e occhio a Conte, ma anche alla Juventus. I bianconeri non possono permettersi queste cifre e per quel che mi risulta Conte vorrebbe fare qualche altro anno all’estero prima di tornare in Italia“.