Calciomercato Juventus, derby d’Italia infinito: via libera per l’esterno goleador

Continuano anche in questo mese di ottobre le voci di calciomercato che riguardano le mosse future della Juventus.

La società bianconera in questo momento più che ai trasferimenti deve pensare ad altro. C’è da recuperare terreno nella classifica di serie A, sono stati troppi i passi falsi commessi in questa prima fase della stagione. Ma allo stesso tempo c’è anche da conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Risultato importante anche dal punto di vista economico.

Per il quale martedì prossimo Vlahovic e compagni saranno impegnati contro il Benfica in uno scontro da dentro o fuori. Soltanto conquistando i tre punti si potrà rimanere in corsa per ottenere la qualificazione al turno successivo. Di sicuro però qualche pensierino in vista del calciomercato del 2023 la dirigenza lo starà facendo. È necessario infatti proseguire nel percorso di rinnovamento della rosa.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Bensebaini

Una delle priorità della Juventus sarà quella di trovare un nuovo esterno sinistro. Considerando che il contratto di Alex Sandro è in scadenza e non sarà rinnovato. Sono circolati tanti nomi come possibili obiettivi bianconeri per la stagione a venire e uno di questi è Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Che si avvicina alla scadenza del suo contratto ed è dunque un calciatore appetibile per molti. Si potrebbe profilare un derby d’Italia visto che come spiega “Todofichajes” anche l’Inter è sulle sue tracce. I nerazzurri infatti potrebbero cercare già a gennaio un laterale mancino qualora Gosens partisse verso altri lidi.