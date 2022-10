Calciomercato Juve e Milan, controsorpasso immediato: firma rossonera

Il 2023 si sta avvicinando e i tifosi sono impazienti di capire quali potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus.

Gennaio non è molto lontano e si avvicina il momento delle valutazioni in casa bianconera. Ci sarà la sosta per i mondiali in Qatar e le partite che rimangono da disputare dovranno vedere una Juventus alla ricerca sempre e comunque dei tre punti per risalire la china e avvicinarsi alle posizioni che contano in classifica. Fondamentale sarà arrivare a fine stagione tra le prime quattro per assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

Nel nuovo anno ci saranno sicuramente diversi movimenti in entrata e in uscita in casa bianconera, anche perché alcuni elementi si avvicinano alla scadenza del loro contratto e dunque andranno sostituiti nel migliore dei modi. Ma la Juventus continuerà a guardare anche ai giovani talenti, con l’obiettivo di bruciare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, su Kiwior il Milan sembra essere in vantaggio

Ci sono tanti calciatori che si stanno mettendo in vista in questa prima fase della stagione e uno di questi è Jakub Kiwior, calciatore dello Spezia. E’ un difensore centrale nato nel 2000 che gioca anche per la nazionale polacca, elemento che sta dimostrando di essere già pronto per giocare su palcoscenici importanti. Come spiega La Gazzetta dello Sport la Juventus e il Milan avrebbero chiesto informazioni sul ragazzo e starebbero per ingaggiare un duello pur di accaparrarsi il suo cartellino. Al momento però i rossoneri sarebbero in vantaggio, anche se il calciomercato è sempre pronto a regalare sorprese agli appassionati di calcio.