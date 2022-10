Calciomercato Juventus, c’è anche Mou | Derby italiano per il crack ucraino

Il calciatore ucraino sta facendo, letteralmente, impazzire la Serie A. Non solo la Juventus su di lui, si aggiunge anche la Roma.

Mourinho si aggiunge alla lista dei pretendenti per il crack ucraino Mudryk. Il centrocampista dello Shaktar sta facendo, letteralmente, impazzire i talent scout del calcio italiano che adesso vogliono sfruttare l’occasione prima dell’arrivo della altre big d’Europa.

Si tratta infatti di un giocatore ucraino, Mudryk, già ampiamente trattato nelle scorse settimane e nuovo potenziale acquisto dei bianconeri. Classe 2001 e già una classe innata da autentico top player. Come spesso accade con giovani che arrivano proprio dalla squadra ucraina, pensiamo a Douglas Costa, molti dei pupilli dello Shaktar sono diventati col tempo veri e propri fuoriclasse e adesso potrebbe essere il caso del giovane calciatore Mudryk.

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Mudryk

Come scrivono da ‘Fichajes’, la versatilità del giocatore è ciò che convincerebbe i club italiani ad investire su di lui. Un fuoriclasse in patria che potrà presto, almeno stando alle dichiarazioni degli esperti, uno dei talenti del presente.

Non è un caso che alla finestra ci sia già il top team per antonomasia, il Real Madrid che fiuta già odore di fenomeno. Ma le italiane, soprattutto la Juventus, sono al momento le squadre in vantaggio. La Vecchia Signora potrebbe infatti intavolare una trattativa con il club e andando a tesserare un potenziale crack del futuro. Un talento cristallino che potrebbe già essere oggetto di una vera e propria asta tutta italiana. Non ci resta che attendere gli sviluppi della potenziale trattativa sperando non si inserisca una terza incomodo.