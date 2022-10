‘Riportano‘ Ronaldo alla Juventus: ‘esplode‘ la provocazione social

Dai social una provocazione sul futuro del campione portoghese. Cristiano Ronaldo di nuovo alla Juventus? Tutti i dettagli del caso.

Cristiano Ronaldo di nuovo alla Juventus? Una suggestione o forse una vera e propria provocazione social. Quella lanciata dal cantante Bugo che è anche un tifosissimo bianconero sta diventando già il trend di Twitter.

Stando infatti al caso CR7, escluso dai convocati del Manchester United nella sfida cruciale contro il Chelsea, ormai ai ferri corti con i Red Devils, il cantante Bugo ha lanciato la provocazione social: “E se tornasse in bianconero?” Una suggestione che non è passata indifferente ai tifosi.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ritorna? La provocazione social diventa virale

CR7 in bianconero visti i costi dello stipendio e visto anche il mondo in cui, poco più un anno fa salutava la Juventus – forse – non nel migliore dei modi per i tifosi, adesso, appare una vera e propria utopia.

Ma l’interrogativo del cantante Bugo potrebbe essere una questione che non solo lui si sarà posto. Infatti quale sarà il futuro di CR7? Difficile pensarlo ancora al Manchester visti i rapporti sempre più burrascosi con allenatore e ambiente e, dunque, non è da escludersi un possibile addio del campione portoghese già nel mercato di gennaio. Cristiano non è certamente nel suo momento migliore, anzi, i scarsi risultati ottenuti nella scorsa stagione, con la mancata qualificazione Champions, hanno già attanagliato i pensieri del portoghese che adesso potrebbe accasarsi altrove magari in una squadra che gioca gli ottavi di Champions e che, quindi, possa permettergli di infrangere gli ancora intatti record di cui si è nutrito fino a poco tempo fa.