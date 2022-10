Ferran Torres alla Juventus, apertura clamorosa: c’è già il primo sì

Ferran Torres alla Juventus, arriva la clamorosa e inattesa apertura con il primo sì. Ecco cosa sta succedendo.

Il calciomercato abbiamo sovente detto e visto essere fatto soprattutto da occasioni colte nel momento giusto e dal cambiamento repentino di scenari che ha portato all’attualizzazione di vicende insperate fino a qualche tempo prima. Gli esempi potrebbero essere numerosi e più e meno attuali.

Basti l’esempio di Cristiano Ronaldo, fortemente paradigmatico da questo punto di vista ma inserentesi in una lista che potrebbe comprendere anche il ritorno di Paul Pogba o l’arrivo, non proprio facilissimo, di Anegl Di Maria. A questi si aggiunga poi la vicenda Bremer, difficoltosa soprattutto alla luce della forte ingerenza dell’Inter. Come si diceva, appunto, anche nel calcio e nel calciomercato i cambiamenti possono portare a delle novità di non poco conto che le società devono poi essere brave a saper fiutare e cogliere.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres sacrificabile: la posizione del Barcellona

Tanti, come gli esempi di sopra, anche gli scenari di occasioni non colte e di grandi rimpianti. Restando però sul presente, riferiamo qui di seguito gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna e riguardanti un ex pallino della Juventus, Ferran Torres.

Accostato e ricercato dalla Juventus la scorsa estate, l’esterno è reduce dall’esperienza in prestito al Manchester City, dal Barcellona. Sotto l’egida di Guardiola il giocatore si è ricucito un’importanza certamente non trascurabile ma che impedisce comunque di annoverarlo nel corpus degli inamovibili. El Nacional, proprio su tale fronte, evidenzia come il Barcellona abbia recentemente dato delle aperture, consapevole di avere bisogno di soldi e decisa nel considerare il valenciano un giocatore sacrificabile. Dialoghi dunque potenzialmente apribili, alla luce della posizione dei blaugrana.