Calciomercato Juventus, è successo di nuovo: firma fino al 2024

Adesso è certa la sua permanenza, il giocatore firma fino al 2024 e si lega ai bianconeri almeno per un’altra stagione.

La Juventus vuole continuare con Bonucci. Il difensore centrale e capitano bianconero, come scrive ‘Matteo Moretto’ su Twitter, adesso, certifica la sua permanenza fino al 2024 in quel di Torino.

Cos’ha firmato Bonucci nelle ultime ore rappresenta l’opzione di rinnovo del suo contratto fino al 2024 in bianconero. Un opzione che era già presente nel suo attuale contratto. Non si tratta dunque di una vera proroga ma bensì di una certificazione di scadenza, cioè il 2024.

Bonucci ancora bianconero fino al 2024

L’attuale capitano quindi continuerà in bianconero almeno fino al 2024. In questa stagione partita in sordina e che nelle ultime due partite ha visto però i bianconeri portare a casa ottimi risultati, ha bisogno anche dei suoi leader. Bonucci da capitano e da uno dei membri più anziani dello spogliatoio, rappresenta quel valore aggiunto alla quale la Juventus non vuole rinunciare. Una situazione simile a quella che successe proprio con Cuadrado la scorsa stagione, con una certezza di continuità per un’altra stagione.

Pertanto la permanenza di Bonucci per il momento è garantita ancora per un’altra stagione, laddove i bianconeri dovranno rialzarsi puntando ad obiettivi importanti. Certamente la sfida di Champions di martedì sera contro il Benfica sarà decisiva per la qualificazione, difficile, agli ottavi. In questo caso la squadra di Massimiliano Allegri dovrà puntare a tutti i costi i tre punti e solo in questa eventualità potrà permettersi di credere, ancora, nella qualificazione. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto tra le grandi certezze c’è la permanenza del capitano.