Dal Real Madrid alla Juventus: ‘autostrada’ de Ligt e nuovo colpaccio

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano un centrale difensivo d’altri livelli che potrebbe stravolgere i piani.

Occhi puntati su Rafa Marin. Il giovane prodigio del Real Madrid sta, letteralmente, scardinando qualsiasi gerarchie e diventa uno degli obiettivi prioritari.

Appena ventenne, il giovanissimo, era già nei piani della dirigenza bianconera per l’inizio dell’estate. Proprio il club bianconero aveva valutato l’acquisizione del giovane talento madredista per salvaguardare la partenza di De Ligt poi finito al Bayern Monaco. Come scrivono da ‘eldesmarque’ la società di Andrea Agnelli potrebbe puntare nuovamente su di lui ma adesso dovrà fare i conti con una folta concorrenza.

Calciomercato Juventus, nuovo talento dal Real | Occhi puntati su Rafa Marin

Il prodigio blancos è già negli obiettivi di altri big club europei, uno su tutti, il Psg. Proprio il club francese ne sta valutando l’acquisto per l’estate e avrebbe, come sempre, le disponibilità economica per soddisfare qualsiasi richiesta del patron Florentino.

Ma stando sempre all’indiscrezione, la Juventus valuta attentamente il giocatore perché il suo contratto è in scadenza nel 2023 e nonostante i buoni risultati del giocatore, per il momento, non ci sono mosse per eventuale rinnovo di contratto. In tal senso, allora, i bianconeri ci credono e in caso di addio a parametro zero certamente l’acquisto di un giocatore del genere rappresenterebbe un upgrade considerevole anche perché nella prossima stagione molti dei profili disponibili in rosa potrebbero lasciare la Juventus, in primis Rugani. Ora, insomma, spetterà al tecnico Ancelotti vedere se continuare con Marin oppure lasciarlo partire in estate con la Juventus già pronta a tesserarlo.