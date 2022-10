‘Sponda‘ Juventus-City in frantumi: l’affare salta sul più bello

Soffiano il campione del mondo alla Juventus, potrebbe sfumare un possibile obiettivo di mercato bianconero.

Invertire la rotta al più presto per arrivare alla pausa Mondiale con meno preoccupazioni. E pianificare con calma le prossime mosse di mercato in vista della sessione invernale di gennaio. Sono questi gli obiettivi a breve termine della Juventus, che dovrà sfruttare le prossime tre settimane per accumulare più punti possibili in campionato. Discorso diverso invece in Champions League, dove gli uomini di Massimiliano Allegri sono quasi spalle al muro. Sarà decisiva la partita in programma martedì prossimo a Lisbona con il Benfica. Per continuare a sperare negli ottavi, i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione.

Dalla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale dipenderanno molte cose. Retrocedere in Europa League – o peggio, arrivare ultimi nel gruppo – equivarrebbe ad un bagno di sangue non indifferente. Che avrebbe inevitabilmente serie ripercussioni anche sulla campagna di rafforzamento della rosa.

Soffiano il campione del mondo, il Galatasaray ci prova per Gundogan

Motivo per cui i dirigenti stanno agendo di conseguenza. E usano una certa cautela su quelli che sono stati individuati come possibili obiettivi. Si sonda dunque il mercato dei parametro zero. Come del resto la Juventus aveva fatto già la scorsa estate accaparrandosi due giocatori in scadenza di contratto come Paul Pogba e Angel Di Maria. Il prossimo potrebbe essere Ilkay Gundogan, centrocampista 31enne del Manchester City, pilastro della formazione di Pep Guardiola. In realtà da qualche anno non è più un titolarissimo: ecco perché il rinnovo non è affatto scontato. Come ricorda il The Sun, infatti, il nazionale tedesco nel 2020 aveva espresso la volontà di chiudere la carriera in Turchia. Pronto a fiondarsi su di lui il Galatasaray, che anticiperebbe diverse squadre tra cui la Juventus.