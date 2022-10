Doppio flop, pazienza finita: ‘riportano‘ Dybala alla Juventus

Doppio flop e pazienza finita: Paulo Dybala ‘riportato’ alla Juventus. La posizione è chiarissima.

Non è stata una parentesi felicissima per la Vecchia Signora, consapevole di aver dissipato numerose occasioni ma adesso desiderosa di mettersi alle spalle l’iter non nobile catalizzato in quel di Genova contro la Sampdoria e proseguito, con qualche alto e tantissimi bassi, fino a sabato scorsa. Dopo l’imposizione contro il Torino nel Derby sembra essere iniziata una seconda fase all’ombra della Mole, al netto della consapevolezza di dover ragionare step by step ed evitare ulteriori “sprechi” fino alla pausa per il Mondiale in Qatar.

Ciò non ha comunque cancellato i nobili ricordi del passato, gli stessi che avevano generato grande entusiasmo al diffondersi della voce del ritorno di Allegri, così come in occasione del secondo approdo in quel di Torino da parte di Pogba. Nei momenti più difficili, infatti, le reminiscenze risultano essere sempre in grado di edulcorare il presente o, comunque, rimpiangere momenti che si spera di poter rivivere al più presto.

Doppio flop e rimpianto Dybala: lo ‘riportano’ alla Juventus

In quest’ottica si sposano bene dunque le voci spese dai tifosi della Juventus sul conto di Paulo Dybala, rimpianto non poco, soprattutto nella fase di splendore vissuta a Roma sotto l’egida di Mourinho nelle settimane immediatamente precedenti all’infortunio. L’addio di Paulo ha causato non poca tristezza tra le fila della Juventus e a quello stesso giocatore che non ha mai nascosto il suo anelito ad una permanenza non resa più possibile.

Il ricordo da lui lasciato è ancora vivido, come emerso dalle tante voci circolanti in questi attimi, soprattutto dopo l’ennesimo stop di Di Maria, quest’anno fermatosi più volte per problematiche muscolari, integrato dal fermo di Leandro Paredes. Alcune voci del passato circa la volontà dei due di chiedere alla Juventus di non giocare nei giorni prima del Mondiale (rivelatesi poi fake news) hanno dunque favorito il diffondersi di alcuni pensieri ben chiari.

Tra i vari, il pensiero più ricorrente può essere riassunto dalle didascalie seguenti, raccolte dall’ampio bacino Twitter dei tifosi della Juventus. “Pensano solo al Mondiale, per questo rimangono fermi ai box”. E poi: “Abbiamo preso loro due e lasciato partire Dybala, che si diceva essere sempre infortunato”.