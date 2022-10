Calciomercato Juventus, doppio affare con il Milan: sta succedendo sul serio

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento molto caldo, dibattuto tra i tifosi bianconeri in ottica futura.

Il mese di gennaio si sta avvicinando e non si esclude il fatto che la formazione bianconera possa effettuare alcuni movimenti di mercato. All’inizio del 2022 sembrava che la Juventus non dovesse compiere nessuna operazione, poi però sono arrivati Vlahovic e Zakaria. Investimenti importanti, non c’è dubbio, anche se dal centrocampista svizzero probabilmente ci si aspettava di più.

A breve ci sarà la lunga sosta per i mondiali di calcio che si giocheranno in Qatar. Una buona occasione per scoprire qualche altro talento e anche per fare il punto della situazione in vista del nuovo anno in arrivo. Se ci sarà qualche occasione da cogliere al balzo la dirigenza della Juventus dovrà farsi trovare pronta. Ma si guarda già con insistenza anche alle possibili mosse bianconere nel corso dell’estate.

Juventus, intreccio Milan-Real per Asensio

Senz’altro si terrà nuovamente d’occhio la lista dei possibili parametri zero, quei calciatori che sono in scadenza di contratto e che senza rinnovo saranno ingaggiabili senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La Juventus starebbe continuando a monitorare la posizione del talentuoso Asensio del Real Madrid, che pare destinato a lasciare il club madrileno visto che trova poco spazio. Come riporta Fichajes però potrebbero esserci molte difficoltà per arrivare a lui. Il Real Madrid infatti per sostituire Asensio avrebbe messo gli occhi su Brahim Diaz del Milan, che a sua volta starebbe corteggiando il trequartista del Real. Un doppio affare che potrebbe far svanire le avance della Juve.