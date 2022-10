Benfica-Juventus, colpo di scena Vlahovic: ecco perché è stato sostituito

Benfica-Juventus, colpo di scena Vlahovic: ecco spiegato il motivo della sostituzione dell’attaccante serbo al minuto 70

Non sembra essere stata una scelta tattica quella di Massimiliano Allegri, che al minuto 70 ha deciso di togliere dal campo Dusan Vlahovic. Ovviamente tutti e diciamo tutti hanno pensato che il tecnico ormai non ci credesse più, anche perché di segnali di una possibile rimonta non ce n’erano. Ma a quanto pare, almeno secondo quanto riportato da Sky nei momenti successivi al cambio, la scelta è stata di natura fisica.

“Si è fermato in tempo prima di un infortunio grave” hanno riferito dal canale satellitare negli istanti successivi. E con il campionato alle porte, e con la partita contro il Psg che per forza di cose deve valere qualcosa, tipo la qualificazione in Europa League (sic!), meglio evitare danni. Che sarebbero inestimabili per la Juventus e per Massimiliano Allegri.