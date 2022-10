Benfica-Juventus, pazienza finita: “Imbarazzante, non può più giocare”

Benfica-Juventus, pazienza finita per i tifosi, che lo hanno messo nel mirino immediatamente dopo i minuti iniziali

“Imbarazzante”. “Non può più giocare”. “Anche a livello fisico, ormai, non può reggere questi ritmi”. Bene, dopo pochi minuti l’inizio di Benfica-Juventus, i tifosi bianconeri lo hanno messo nel mirino. Anche per quello che è stato un non intervento che sarebbe potuto costare caro. Non che le cose stiano andando meglio adesso, ma è Bonucci stasera quello preso di mira sui social. E quelli che vi abbiamo riportato prima sono soli alcuni commenti che soprattutto su Twitter hanno scritto i fan della Vecchia Signora.

Sì, Bonucci non ha iniziato al meglio e ormai sembra essere in discesa. Una discesa clamorosa che forse nessuno si aspettava in così breve tempo. Sì, l’età passa per tutti, ma Bonucci almeno atleticamente, e di presenza fisica in campo, c’è quasi sempre stato. Adesso non sembra più essere così. Ma con Bremer infortunato, e con Gatti colpevole nel primo gol del Benfica, non si può fare altro.

Benfica-Juventus, tutti contro Bonucci

Insomma, tutti contro Bonucci, preso di mira anche dagli ultras dopo quella gara di Monza, persa clamorosamente, quando il difensore si era presentato insieme alla squadra sotto il settore ospiti per prendersi quelli che evidentemente erano insulti. Ma il tempo adesso comunque è finito e la pazienza anche.