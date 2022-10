Kvaratskhelia fa scuola: alla Juventus a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, un altro georgiano in Serie A. I bianconeri starebbero seguendo con attenzione il profilo.

Stando a quanto viene riferito sul portale ‘Tuttojuve.com’, i bianconeri starebbero seguendo un altro georgiano che piace molto. Si tratterebbe del giovane Giorgi Gocholeishvili, terzino del Saburtalo.

In squadra è già titolare indiscusso, e potrebbe arrivare proprio sotto la Mole per una cifra sul milione di euro, ad un prezzo dunque più che congruo per la società bianconera.

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul terzino georgiano | Gocholeishvili per i bianconeri

Il calciatore è già entrato nei radar di più squadre europee, iniziando proprio dal Valencia che fiuta una grande operazione. Senza dubbio un profilo che potrebbe fare comodo a molti vista la qualità già assicurata.

Proprio i bianconeri nella prossima stagione dovranno potenziarsi sulle fasce. Molti giocatori partiranno e la Juventus dovrà cambiare volto in difesa. Ci sono già diversi profili seguiti, oltre al georgiano, sembra molto vicino l’approccio che porterebbe in direzione Grimaldo, terzino spagnola ora al Benfica. Il calciatore rappresenterebbe un upgrade considerevole vista anche la propensione offensiva, laddove i bianconeri hanno proprio bisogno dell’approccio dei difensori per i cross in area. Le fasce, quindi, potranno già essere ridimensionate con colpi importanti. Certamente la Gerogia è una nazione che in questo momento sta facendo sognare la Serie A, l’acquisto di Kvaratskhelia ha rappresentato un grande upgrade per il Napoli che adesso si gode il suo pupillo. Cosa che spera di fare la Juventus anche con il giovanissimo connazionale qualora decidesse, appunto, di comprarlo.