Calciomercato Juventus, scippo da 8 milioni: Serie A umiliata

Potrebbero esserci già delle novità importanti nella finestra dei trasferimenti invernale per il calciomercato della Juventus.

La squadra bianconera non sta mantenendo le attese della vigilia. In Champions League è già stata eliminata nella fase a gironi, in campionato invece si cerca di inseguire le altre big del torneo per cercare nel prossimo anno di giocarsi poi le chance per guadagnare almeno uno dei primi quattro posti. Quelli che garantiscono un posto nella prossima edizione della Champions League e dunque ancora importanti ritorni economici.

Tanto lavoro da fare dunque per Allegri, con la speranza che nelle prossime partite la Juventus possa fare bottino pieno e avvicinarsi alle posizioni che contano. Poi arriverà la sosta per i mondiali si giocheranno in Qatar e la lunga pausa sarà una occasione buona per dare una valutazione al rendimento di tanti giocatori e iniziare a pensare ai primi movimenti da effettuare.

Calciomercato Juventus, Arsenal e Spurs su N’Dicka già a gennaio

C’è un giovane molto interessante sul quale molti club europei, Juventus compresa, sta facendo un pensierino. Stiamo parlando del difensore dell’Eintracht N’Dicka, che è pronto a liberarsi a parametro zero al termine della stagione. Il direttore sportivo del Francoforte Markus Krosche – come si legge su football.london – ha sottolineato come comunque sia ancora in piedi l’offerta per rinnovare il contratto del giocatore. “Non c’è ancora stata una decisione e non abbiamo nemmeno dato loro un ultimatum. L’offerta è ancora disponibile e ci stiamo lavorando sopra”. Tuttavia i rumors dell’Inghilterra spiegano come Arsenal e Tottenham siano pronte a versare 8 milioni di euro già a gennaio nelle casse dei tedeschi per anticipare la concorrenza.