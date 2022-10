Conte ritorna alla Juventus, cambia anche il ds: il restyling è totale

Un ipotesi più che concreta ma non è la sola. Adesso i bianconeri calano il doppio, possibile, colpo ai vertici.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ritorno di Antonio Conte in bianconero, adesso, si intensifica come probabilità.

Al momento Allegri non è a rischio esonero ma giugno è possibile che le due parti si dividano, con il tecnico che quindi potrebbe scegliere una nuova avventura. Se non venisse raggiunto l’obiettivo quarto posto, infatti, non si possono escludere ribaltoni già inverno.

Conte più Giuntoli | Restyling bianconero

Per l’estate si pensa anche ad un nuovo direttore sportivo e in caso, appunto, dovesse arrivare Antonio Conte, l’ipotesi Giuntoli come prossimo DS è anche molto concreta. Due profili per rilanciare, subito, i bianconeri.

Si tratta chiaramente, ancora, di suggestioni ma entrambi, giorno dopo giorno, si avvicinano e la Juventus ha necessità di cambiare faccia visti gli ultimi anni decisamente problematici. Una realtà che potrebbe prendere piede già da giugno laddove la presidenza prenderà le dovute considerazioni sull’annata che sarà. Adesso la Juventus di Massimiliano Allegri è in un momento complicato ma deve rilanciarsi nel campionato e, adesso, vedere di andare lontano più possibile in Europa League. Obiettivi che in questo momento diventano prioritari visto che la Champions è ormai, almeno per questa stagione, andata.