Dimissioni Agnelli, Juventus sotto choc: lo hanno comunicato

Dimissioni Agnelli, la Juventus sotto choc: lo hanno comunicato. Ecco quello che sta venendo fuori dalle indagini sulle plusvalenze

Non solo la richiesta degli arresti domiciliari, respinta dal Gip, ma anche l’esclusione dalla Juventus in qualunque forma: nessuna carica, insomma. Agnelli se l’è vista brutta e adesso la Juventus è sotto choc per quello che sta succedendo. Una situazione che secondo quanto riportato dal quotidiano Libera questa mattina, sarebbe stata confermata da tutti i giocatori che fino al momento sono stati sentiti in Procura. E poi ci sarebbero anche delle intercettazioni che incastrerebbero la dirigenza della Juve. “Per fortuna ci siamo fermati” dice qualcuno. Una frase che incastrerebbe la Vecchia Signora in questa nuova operazione delle forze dell’ordine nei confronti della società bianconera.

Insomma, chi sta indagando, avrebbe chiesto l’esclusione di Agnelli. Non solo dalla Juventus ma da tutte le società dove il presidente bianconero è in seno alla dirigenza.

Dimissioni Agnelli, Juve sotto choc

Ovviamente non trapela nulla dalla Juve se non quel comunicato ufficiale di due giorni fa. Ma che l’area possa essere tesa lo si capisce tranquillamente da tutto quello che sta venendo fuori. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Ma diciamo che oltre all’aspetto sportivo c’è anche un altro problema che potrebbe riguardare la dirigenza della Juventus.