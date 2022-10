Calciomercato Juventus, la beffa arriva dalla Spagna

Le voci di calciomercato della Juventus non si fermano mai, anche se siamo davvero nel vivo di questa stagione agonistica.

La formazione di Massimiliano Allegri ha già incassato una delusione importante. L’eliminazione dalla Champions League brucia parecchio e ora si cercherà quantomeno di “riparare” in Europa League, dove pure non mancheranno altre big del calcio del vecchio continente. Sarebbe comunque un obiettivo di spessore da portare a casa.

In campionato l’operazione rimonta continua dopo il successo ottenuto ieri sul Lecce. Una partita che i bianconeri hanno disputato con grande tenacia, portandola a casa di misura grazie alla rete di Fagioli arrivata nel finale. Ora si deve dare il massimo fino alla prossima sosta per i mondiali, nel frattempo la dirigenza penserà alle mosse da effettuare in chiave mercato in vista del prossimo anno ormai alle porte.

Calciomercato Juventus, Siviglia in vantaggio su Aouar

La Juventus in vista dell’estate 2023 continuerà a guardare nell’elenco dei potenziali svincolati, quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che al momento non sembrano voler rinnovare. Sono tanti gli ottimi elementi ingaggiabili senza spendere un euro per il cartellino. Tra questi c’è anche il centrocampista Aouar del Lione, ormai da anni accostato ai bianconeri. Un calciatore il cui rendimento è un po’ in fase calante, ma che rimane comunque un centrocampista ancora giovane, che può dare tanto. E’ in procinto di lasciare la Francia, ma secondo quanto riporta fichajes.net nel suo futuro non ci sarebbe l’Italia ma la Spagna, visto che il Betis Siviglia è in pole per tesserarlo. Beffata anche la Roma, pure interessata alle sue prestazioni.