Intreccio Kane-Juventus, fiato sospeso bianconero: la data di quella firma

La Juventus oggi sarà di scena contro il Lecce in campionato con l’obiettivo di portare a casa tre punti importanti per la sua classifica.

La squadra di Allegri sa benissimo quale sarà il suo compito da qui fino alla prossima sosta che ci sarà per i mondiali. Ovvero incamerare più punti possibili per rimanere agganciata al treno delle prime della classe e poi giocarsi il tutto per tutto nel 2023. Obiettivo è quello di riuscire a prendersi uno dei primi posti in classifica, quelli che garantiscono un posto nella prossima Champions League.

Un traguardo importante da raggiungere non solo dal punto di vista sportivo. Si sa benissimo l’importanza di giocare in Champions anche per motivi economici, visti gli introiti che garantisce. Soldi che servirebbero alla Juventus anche per poter puntare poi a nomi di spessore in vista del prossimo mercato.

Juventus, l’accordo Kane-Tottenham dopo i mondiali

Il futuro di Harry Kane, nome accostato ai bianconeri in passato per l’attacco, è ancora tutto da scrivere. E lo riporta anche l’Evening Standard, secondo il quale i colloqui tra il giocatore e il Tottenham ancora devono iniziare riguardo il suo possibile rinnovo. Questo perchè Kane vuole concentrarsi totalmente sui mondiali che si giocheranno a breve in Qatar, dove vuole ovviamente essere protagonista a suon di gol. Per una sua eventuale nuova firma con gli Spurs se ne parlerà dunque nel 2023, anche se c’è molta fiducia sul fatto che il calciatore deciderà di continuare la sua carriera con la maglia del Tottenham di Antonio Conte, dove in questa stagione sta segnando con grande regolarità.