Calciomercato, doccia gelata Juventus: UFFICIALE, salta il riscatto

Calciomercato, niente da fare: il giocatore non verrà riscattato. L’ha appena comunicato la stessa società in una nota.

La sua storia infinita è iniziata a gennaio. Fu nei primi giorni del 2022 che Mohamed Ihattaren cambiò agente e tradì, di fatto, gli accordi presi con la Sampdoria, costringendo la Juventus, proprietaria del cartellino, a trattare la sua cessione poco dopo il suo arrivo a Torino. Nel mentre, trovò rifugio nello spogliatoio dell’Utrecht, il club della sua città natale.

A quel punto, arrivò la proposta dell’Ajax, che pareva seriamente intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto sul giovane centrocampista. Ihattaren ne fu entusiasta e si pensò, nel momento in cui il diretto interessato accettò le avances dei Lancieri, che la Juventus non rientrasse nei suoi progetti futuri. Ora sarebbe meglio utilizzare il tempo condizionale però, dal momento che la società olandese ha ritrattato e che ha deciso di tornare sui suoi passi.

Calciomercato, Ihattaren farà ritorno a Torino

A dare la notizia è stato il giornalista Romeo Agresti su Twitter: “L’Ajax – ha scritto – ha comunicato alla Juve che non eserciterà l’opzione per l’acquisto di Ihattaren. Il giocatore tornerà a Torino”. Notizia subito confermata attraverso un comunicato ufficiale da parte della società olandese. Il rientro in Italia del giocatore, attualmente in prestito al club di Amsterdam, è previsto, come si legge nel post pubblicato dall’Ajax sui social, per il 3 gennaio. Ad un anno preciso di distanza, guarda caso, dall’inizio di questo tira e molla.

L’#Ajax ha comunicato alla #Juve che non eserciterà l’opzione per l’acquisto di #Ihattaren. Il giocatore tornerà a Torino // Ajax have notified Ihattaren and Juve that the option to purchase will not be exercised ❌⚠️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 31, 2022

La sua avventura nei Paesi Bassi non ha prodotto, peraltro, i risultati sperati: ha collezionato a malapena una presenza in prima squadra e cinque nella sezione giovanile.