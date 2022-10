Calciomercato Juventus, fine della storia: accordo totale con Jorginho

Nuove indiscrezioni trapelano dalla Spagna: la fumata bianca per il trasferimento di Jorginho sarebbe stata già trovata.

Archiviata la vittoria contro il Lecce, la Juventus di Max Allegri si tuffa immediatamente in Champions League: contro il Psg, i bianconeri vanno a caccia di punti preziosi con i quali avere la matematica certezza di disputare i sedicesimi di Europa League. Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, i possibili futuri affari continuano, però, a calamitare l’attenzione mediatica.

Ipotizzare che la “Vecchia Signora” possa mettere a segno almeno un paio di colpi a gennaio è tutto fuorché ipotesi fuorviante. Chiaramente si cercherà di capire con maggiore esattezza quali settori del campo migliorare, provando a portarsi avanti anche in ottica estiva. Sotto questo punto di vista, occhio ai possibili affari low cost. Nel ventaglio di nomi accostati alla Juve, non può non passare inosservato quello di Jorginho. Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea, legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2023, fa gola però a diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato, tra la Juventus e Jorginho irrompe il Barcellona

A tal proposito, potrebbe non essere inutile analizzare le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, il Barcellona avrebbe mosso passi importanti per l’acquisto a parametro zero dell’ex centrocampista del Napoli. Le trattative tra i blaugrana e l’entourage del regista, secondo la stessa fonte, sarebbero ormai in dirittura d’arrivo, al punto che tutto lascia presagire che un accordo di massima sia stato giù suggellato. Laddove questi rumours dovessero essere confermati, è chiaro che la Juve dovrebbe a quel punto virare su altri tipi di obiettivi per rimpolpare la zona nevralgica del campo. Jorginho è da tempo nei radar bianconeri, con “Madama” che ha provato a scandagliare il terreno anche lo scorso luglio, quando si vociferava di un possibile assalto del Chelsea per de Ligt.