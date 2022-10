Juventus, guai senza fine per Pogba: finisce di nuovo KO

Juventus, le condizioni del francese continuano a destare preoccupazione in casa bianconera: il nuovo stop che scombussola i piani.

Dopo la vittoria maturata sul campo del Lecce, la Juventus nella giornata di ieri si è riunita alla Continassa per cominciare a preparare il big match con il Psg, dal quale i bianconeri si aspettano di strappare il pass per i sedicesimi di Europa League.

Tuttavia, in casa Juve le acque sono state nuovamente agitate da Paul Pogba, il cui rientro dall’infortunio ha subito qualche intoppo. Questa volta non si tratta, però, del menisco sinistro già operato. Come riferito da “La Gazzetta dello Sport“, infatti, dopo essere tornato ad allenarsi con il gruppo, Pogba avrebbe cominciato ad avvertire un dolore alla coscia destra che con il passare del tempo è diventato sempre più insistente. L’auspicio è che si tratti di un sovraccarico muscolare dovuto alla tensione sulla gamba non operata, che chiaramente il francese nel corso dell’iter riabilitativo ha sforzato.

Juventus, infortunio Pogba: Mondiali a rischio

Di per sé il problema non sarebbe grave, anzi. Si tratterebbe di un infortunio piuttosto frequente in un iter di questo genere. Pogba chiaramente ne ha parlato subito con il staff medico, e si è deciso di comune accordo di sospendere gli allenamenti per conoscere con maggiore certezza la causa del dolore. L’augurio è che si tratti solamente di un sovraccarico muscolare, per il quale sarebbero necessari 10 giorni di stop. Chiaramente la prudenza in questo genere di circostanze non è mai troppa, soprattutto se riferita ad un calciatore letteralmente falcidiato dagli infortuni negli ultimi due anni. A questo punto, la presenza del “Polpo” ai Mondiali è sempre più a rischio. I prossimi giorni saranno utili a comprendere anche i margini di un’eventuale convocazione della mezzala transalpina ai prossimi Campionati del Mondo. Juventus in ansia: Pogba si è fermato di nuovo.