Monchi travolge la Juventus: l’affare lampo è a costo zero

Monchi travolge la Juventus, c’è anche l’ex direttore sportivo giallorosso sulle tracce del difensore che fa gola a parecchi.

In Inghilterra stanno monitorando la sua situazione già da un po’, ma anche la Juventus gli ha messo gli occhi addosso da diverso tempo. In pole per accaparrarsi Evan N’Dicka a parametro zero c’è ancora l’Arsenal, per il quale il suo profilo sarebbe perfetto, ma c’è un altro club che in queste ore ha iniziato a corteggiarlo. Il difensore francese, che come noto piace anche, e tanto, ai bianconeri, è nel radar, oltre che degli inglesi, anche del Siviglia.

La società andalusa ha tutta l’intenzione, quando la parentesi Mondiale in Qatar sarà definitivamente archiviata, di riguadagnare terreno e di invertire la rotta.

Monchi travolge la Juventus, anche il Siviglia si mette in “fila” per N’Dicka

In questa stagione il Siviglia non sta facendo granché, motivo in più per pensare che tutte le linee abbiano bisogno di un rinforzo e di qualche acquisto mirato. Ecco perché il direttore sportivo Monchi ha puntato il difensore centrale franco-camerunense, un classe ’99 che sa il fatto suo e che l’Eintracht Francoforte intende lasciarlo partire per 15 milioni di euro.

Il suo contratto scadrà a giugno 2023, quindi la Juventus avrà eventualmente tutto il tempo di agire per sbaragliare la concorrenza e. L’occasione è ghiotta: il centrale transalpino ha le caratteristiche ideali per compensare i pesanti addii di Giorgio Chiellini e di Matthijs de Ligt. E soprattutto per affiancare Bremer, che da solo non può reggere il peso della responsabilità che gli è piombata addosso. Riusciranno i bianconeri a battere sul tempo il club di Premier League e gli spagnoli?