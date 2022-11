Calciomercato, ribaltone 👀 last minute: ora la Juve trema 😥 sul serio

Calciomercato, il ribaltone è last minute: la Juventus adesso trema sul serio. Si potrebbe allontanare il colpo a parametro zero per la prossima stagione

Il ribaltone potrebbe essere davvero last minute. Almeno secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola che svela quella che potrebbe essere la strategia del Benfica per i prossimi mesi. Quelli che secondo le intenzioni dei lusitani dovrebbero portare ad un accordo per il prolungamento del contratto di un elemento che la società bianconera, così come vi abbiamo riportato nel corso degli ultimi mesi, avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione, quella che dietro, a quanto pare, dovrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione.

Sì, perché sia Alex Sandro che Cuadrado sembrano essere ormai alla fine della propria avventura dalle parti della Continassa e Cherubini si sta muovendo per il difensore Grimaldo appunto del Benfica, la squadra che ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Le notizie che comunque arrivano dal Portogallo non sembrano essere delle migliori.

Calciomercato, ribaltone Juventus: il Benfica vuole l’accordo

Sì, senza troppi giri di parole, il Benfica starebbe cercando quello che potrebbe essere un accordo con il giocatore per il prolungamento di quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione e che ha attirato la Juventus a prenderlo in considerazione. Qualora venisse trovato è normale che la società bianconera dovrebbe andare verso altri lidi, visto che la quotazione del classe 1996 sarebbe altissima per via di quelle qualità tecniche dimostrate fino al momento. Insomma, un ribaltone che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. E dalle parti di Torino iniziano ad essere decisamente preoccupati.