Calciomercato, Depay l’ha fatto di nuovo: Juventus a bocca asciutta

Calciomercato Juventus, l’affondo della squadra spagnola può lasciare i bianconeri a bocca asciutta.

Visto che i vari campionati in giro per il mondo sono iniziati già da un bel po’, è possibile per le diverse squadre già tirare le prime somme circa quello che dovrà essere il calciomercato invernale. Quindi le squadre che, come la Juventus, non hanno avuto un buon inizio di campionato faranno il possibile per riuscire ad arrivare agli obiettivi per tappare eventuali falle nella rosa.

Anche la squadra spagnola in questione sta avendo un brutto periodo in quanto anche se per quanto riguarda il gioco le cose sembrano star andando bene, al contrario sta mancando totalmente la fase di realizzazione. Ecco quindi che la dirigenza sportiva del Siviglia farà sicuramente di tutto per riuscire a chiudere un attaccante che possa appunto completare la squadra sotto questo aspetto, anche andando contro il budget massimo che il club si era dato per il mercato.

Calciomercato Juventus, il Siviglia punta Depay

Secondo quanto riportato da “elgoldigital.com”, la squadra spagnola sarebbe appunto disposta a fare carte false per arrivare all’olandese, il cui valore non viene mi messo in discussione da nessuno nonostante il poco spazio che egli sta trovando a Barcellona per via dell’agguerritissima concorrenza. Dal canto suo il Barcellona sarebbe altrettanto felice di riuscire a ricevere una somma tra i 5 e i 7 milioni di euro per l’attaccante, somma che non sperava nemmeno lontanamente di poter ricevere viste appunto le prestazioni dell’olandese. Sta di fatto quindi che la Juventus, che nel calciomercato estivo è stata vicinissima a Depay, potrebbe definitivamente dirgli addio, con la necessità quindi di dover trovare un altro attaccante per lo proprio reparto offensivo.