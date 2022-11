Ferran Torres alla Juventus, dal sogno alla realtà: la mossa che spiana la strada

Ferran Torres saluta il Barcellona: strada spianata per la Juventus e alternative già pronte per l’ex Manchester City.

Quest’ultimo sembrava certamente destinato a dividersi con Fati, Gavi o Pedri l’olimpo blaugrana degli astri nascenti del club spagnolo, reduce certamente da un’involuzione in questi ultimi anni che, un po’come accaduto alla stessa Juventus, ha portato i catalani a discostarsi da quelle vette cui i tifosi e il mondo tutto si erano abituati nel corso del passato più e meno recente.

Parentesi di inflessione, soprattutto se si considera il grande imprevisto economico legato al coronavirus, possono però capitare a tutti, anche a club così grandi. Il Barcellona ha certamente pagato una gestione e una serie di scelte societarie non proprio felicissime ma dopo l’addio di Koeman ha cercato di porre il grande ex, Xavi, come pilastro e matrice di una catarsi fin qui solamente intravista. Ciò che è certo, è il fatto che il club di Laporta vanti dalla propria parte un corpo importante di valorosi prospetti, molti dei quali già in grado di esprimersi ad alti livelli e altri ancora da plasmare ma che hanno comunque lasciato intravedere margini di crescita tutt’altro che esigui.

Calciomercato Juventus, doppio sostituto per Ferran Torres: il Barcellona ha deciso

Come dicevamo, fino a qualche tempo fa, sembrava esserci in questa lista anche Ferran Torres, alla luce di qualità e caratteristiche che avevano suscitato nobile e plurimi attenzioni, soprattutto dopo una maturazione che si credeva poter avvenire sotto l’egida di Guardiola lo scorso anno. Anche al Manchester City, pur facendo meglio rispetto a questa stagione, il valenciano non ha convinto.

Ciò non ha comunque lenito i nobili interessi di cui detto sopra e tra i quali rientra certamente anche quello di una Juventus, in questa fase alla ricerca non solo di spensieratezza e gioventù da unire alla saggezza della rosa ma anche di una qualità che Ferran Torres continua certamente a vantare. Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da ElGolDigital, a detta del quale il Barcellona avrebbe comunque deciso di disfarsi del calciatore.

Addirittura, le penne spagnole parlano di una dirigenza e una società già attivissime per individuarne un sostituto. I nomi in lizza sono quelli della Bundesliga e dell’Eredivisie, con Moussa Diaby del Bayer Leverskusen e Cody Gakpo del PSV Eindovhen in lizza.