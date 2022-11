Calciomercato, la conferma che rompe il silenzio: “Donnarumma alla Juve”

Calciomercato, la conferma che rompe il silenzio: intrigo con il Psg che va oltre la partita di questa sera: “Donnarumma alla Juve”.

Da Rabiot e Kean ma non solo. Coman anche, e poi altri incroci di mercato che hanno visto protagoniste la Juventus e il Psg che questa sera a Torino si sfideranno per l’ultima partita del proprio raggruppamento di Champions League: quella che per gli ospiti vale il primo posto, mentre per i bianconeri l’accesso ad una Europa League ancora non conquistata. Ma c’è altro oltre il campo. Ci sono diverse storie di mercato che si sono intrecciate e altre che potrebbero intrecciarsi nei prossimi mesi o anni.

Sì, almeno secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, prima o poi la Juventus un assalto lo farà. Il nome di Donnarumma gira di frequente dalle parti della Continassa, soprattutto per un dopo Szczesny che ha un contratto in scadenza nel 2024 e che potrebbe anche salutare con un anno d’anticipo al termine di questa stagione.

Calciomercato, Donnarumma nel mirino della Juventus

Erede naturale della porta bianconera. Così è stato associato più volte Donnarumma dalle parti di Torino. E il quotidiano del capoluogo piemontese questa mattina in edicola svela che prima o poi la Juventus un assalto all’ex estremo difensore del Milan che ha deciso di andarsene in Francia alla fine del suo contratto con i rossoneri lo farà. Ben più di una suggestione si legge su TuttoSport. Insomma, un silenzio che forse si era fatto troppo assordante nell’ultimo periodo – Cherubini, secondo le indiscrezioni, ha messo pure nel mirino Vicario – e che invece è rotto nel giorno della sfida che per la Juve vale una stagione. Perché pensare di uscire dall’Europa in maniera definitiva mette i brividi. Sì, oltre una gara importante c’è anche e sempre il calciomercato.