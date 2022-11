Juventus-Psg, le FORMAZIONI UFFICIALI | Le decisioni di Allegri

Tutto pronto ormai per Juventus-Psg, partita valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League. Fischio d’inizio alle 21.

La formazione di Allegri conosce già il suo destino, almeno parziale, per questa edizione del torneo. La Juve infatti è già eliminata dopo aver perso quattro delle cinque partite disputate. Tuttavia in questi ultimi 90 minuti ci si gioca davvero tanto, ovvero la possibilità di riuscire a continuare il proprio percorso in Europa League, se si riuscirà ad ottenere il terzo posto nel girone.

Missione comunque difficile, anche se si gioca allo Stadium, perché il Psg è una autentica corazzata e anche se manca Neymar ci sono comunque tantissimi campioni in campo. I bianconeri devono cercare di fare risultato a tutti i costi e Allegri si affiderà alla determinazione e all’entusiasmo di chi scenderà sul terreno di gioco. Le assenze non mancano di certo, la lista di chi non ci sarà è davvero lunghissima. Da Pogba a Di Maria, da Vlahovic a Bremer, compreso l’ex Paredes. Poca scelta dunque per il tecnico.

Sono state rese note le formazioni ufficiali del confronto di questa sera. Allegri lancia dal primo minuto Fagioli, match winner di Lecce, affidandogli una maglia da titolare. Con lui anche l’altro baby bianconero Miretti, destinato a trovare in futuro sempre più spazio. Sarà uno dei due a supportare Milik in attacco. In difesa Gatti ha una chance, mentre Cuadrado e Kostic agiranno sulle corsie esterne.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Psg

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczęsny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Fagioli; Milik.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Verratti, Ruiz; Messi, Mbappé, Soler.