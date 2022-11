Calciomercato Juventus, rinnovo bypassato: 50 milioni e Allegri su di giri

Calciomercato Juventus, la dirigenza vuole rafforzare il reparto arretrato ed avrebbe già in mente su chi puntare.

Lo scorso luglio il suo nome circolava con una certa insistenza, anche se non fu mai imbastita una vera e propria trattativa. Piuttosto si trattava di voci, nient’altro che rumors. Che alla Juventus piaccia, però, è fuori da ogni dubbio. Non a caso anche lui affollava la lista stilata del direttore sportivo Federico Cherubini al momento delle partenze di Giorgio Chiellini e di Matthijs de Ligt, che in estate hanno entrambi lasciato Torino. Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano dell’Arsenal, faceva gola perché si avviava verso il suo ultimo anno di contratto. E non era affatto scontato che rinnovasse coi Gunners.

Alla fine il centrale verdeoro restò a Londra e circa un mese fa, contrariamente a quelle che erano le aspettative, ha deciso di prolungare con lo storico club della capitale inglese, firmando per altri cinque anni. Un lasso di tempo in cui Gabriel andrà a guadagnare circa il doppio (due milioni l’anno) rispetto a quanto percepito nei primi due anni di Arsenal.

Calciomercato Juventus, si rinnova l’interesse per Gabriel

Ma, secondo quanto riporta il portale tuttojuve.com, non è detta ancora l’ultima parola. La Juventus infatti starebbe continuando a seguirlo. E la prossima estate potrebbe prendere in considerazione l’idea di sborsare circa 50 milioni di euro – questo, attualmente, il prezzo del cartellino, che potrebbe lievitare nel caso in cui l’Arsenal vinca la Premier League – per portarlo in Italia. Soprattutto se i vari Gatti e Rugani (o lo stesso Bonucci, per ovvii limiti di età) non dovessero essere ritenuti centrali nel nuovo progetto bianconero.