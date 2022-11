Calciomercato Juventus, eliminazione e poker di addii: ‘ritorno‘ pazzesco

Attenzione massima da parte della dirigenza della Juventus su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di calciomercato del club.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’intenzione della società sia quella di riuscire a costruire una squadra sempre più forte. Il percorso di rinnovamento della rosa è iniziata nel corso di quest’anno solare e proseguirà anche nel corso del 2023, quando a Torino arriveranno senz’altro nuovi elementi in grado di arricchire le possibilità di scelta dell’allenatore.

Fare bene in Italia e in Europa sarà la missione principale del nuovo anno, con il grande stimolo di riuscire a compiere una grande rimonta in campionato e magari riuscirsi ad imporsi in Europa League. Questa lunga pausa che ci sarà per i mondiali che si giocheranno in Qatar servirà per iniziare a delineare quelle che potrebbero essere le prime mosse da fare.

Juventus, de Paul nell’elenco dei cedibili dell’Atletico Madrid

La Juventus ha la necessità di rinforzarsi praticamente in tutte le zone del campo e sulla linea mediana uno dei nomi caldi continua ad essere quello di Rodrigo de Paul. L’ex giocatore dell’Udinese, oggi è in forza l’Atletico Madrid che pure è stato già eliminato dalla Champions League e quindi deve iniziare anche a pensare e cedere qualche suo giocatore di spessore. Come spiega Cadena Ser in Spagna Simeone avrebbe stilato una lista di possibili cessioni e de Paul rientra in questa lista. Il centrocampista è ovviamente un calciatore che intriga parecchio i bianconeri che ne conoscono bene il valore avendolo visto già all’opera per anni nel campionato italiano e potrebbero sferrare un assalto già a gennaio.