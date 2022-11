Calciomercato Juventus, caso riesploso: cambia squadra ma non la città

Calciomercato Juventus, il caso dell’abile esterno è riesploso. Potrebbe cambiare squadra ma non città. I dettagli.

Da ‘Elnacional’ si parla di un clamoroso colpo di scena per quanto concerne il futuro di Marco Asensio.

Il futuro dell’esterno offensivo del Real Madrid, stando a ‘Elancional’, potrebbe essere di nuovo a Madrid ma da sponde opposte. Proprio il club di Simeone vorrebbe rilanciarsi dopo la delusione europea, dell’eliminazione nei gironi e anche dall’Europa League, regalandosi un colpo importante dalla quale ripartire nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Asensio corteggiato da Simeone

Secondo le fonti spagnole, il Cholo avrebbe messo gli occhi sul potente esterno spagnolo e gli darebbe, in sostanza, un porto da titolare indiscusso dopo la brutta esperienza europea stagionale. L’Atletico Madrid ha intenzione di ricostruire la squadra e ripartire da profili ancora decisivi come potrebbe essere il numero 11 dei blancos.

In tal senso, come scrivono i colleghi spagnoli, Ancelotti spera che Asensio non tradisce il Real e che, quindi, non scelga l’Atletico nel suo futuro. A seguire Asensio ci sarebbero anche le big italiane, Juventus e Milan in primis molto attente agli svolgimenti sulla trattativa in uscita. Ma se Simeone dovesse approfittare della volontà del giocatore di rimanere in Spagna potrebbe non esserci scampo per le due italiane. Il suo agente è Jorge Mendes, lo stesso di CR7, e stando alle rumor sul suo futuro, insieme a lui, aveva già programmato un addio da Madrid a parametro zero.