Il presidente ‘molla’ e ritorna alla Juventus: l’offerta fa saltare il banco

Guardare al futuro con l’intenzione di continuare nel processo di rinnovamento. Cosa aspettarsi dal calciomercato della Juventus?

Ci stiamo avvicinando alle ultime gare che si disputeranno prima della lunga sosta che ci sarà per i Mondiali. La formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà cercare di fare il pieno di punti in serie A in modo da poter puntare poi nel 2023 ad uno dei primi quattro posti in graduatoria. Quattro partite che potrebbero indirizzare nel bene o nel male una stagione nella quale i bianconeri hanno già incassato una delusione.

La Juventus è infatti già fuori dalla Champions League e nell’ultimo incontro con il PSG si cercherà quantomeno di ottenere il pass per l’Europa League. Verranno meno importanti potenziali introiti a livello economico e questo potrebbe anche influenzare le strategie del club per l’anno che verrà. Gennaio non è in fondo molto lontano.

Juventus, proposta in arrivo per Pablo Longoria?

Anche per quanto riguarda la dirigenza nel corso della prossima estate potrebbero esserci delle novità. Ci sono diversi rumors anche in tal senso. In Francia “Foot Mercato” – come riportato da più fonti – ha parlato di una possibile offerta della società per Pablo Longoria, attuale presidente dell’Olympique Marsiglia. Un dirigente che ha già lavorato in passato per la Juventus. Potrebbe essergli offerto un incarico importante per il futuro del club. Tuttavia, si legge, una persona molto vicina a Longoria, ha spiegato come “Pablo potrebbe essere lusingato che la Juventus stia pensando a lui. È il suo club, gli deve la sua carriera e quello che fa oggi, ma una partenza dall’OM non è affatto all’ordine del giorno”.