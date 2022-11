Calciomercato, colpaccio Juventus dalla Lazio: non è Milinkovic

Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic. Sul “pizzino” della dirigenza bianconera emerge un altro calciatore della Lazio.

La fase del famoso foglio dimenticato in un ristorante da parte di Paratici è ormai archiviata. Plurimi i cambiamenti societari e le alternanze tecniche in questi anni, contraddistinti da un grande filo rosso, non proprio felice per tifosi e ambiente piemontese. L’involuzione cioè di una squadra reduce da un campionato insolitamente concluso senza trofei e ad oggi contraddistinto da una discesa in Europa League tutt’altro che gradita o pronosticabile.

Questo spiega il motivo per il quale plurimi elementi italiani ed esteri siano finiti nel mirino del club anche in una fase prematura e, soprattutto, immediatamente successiva ad un calciomercato che ha comunque saputo regalare diverse novità. Non tutte sono state però felici, alla luce di un impatto meno importante del previsto e una reiterata serie di infortuni che, pur non dovendo rappresentare un alibi, funge da fattore da tenere in considerazione quando si voglia giudicare l’operato di Allegri.

Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic-Savic: Zaccagni nel mirino

Plurimi, comunque, i nomi accostati alla Juventus nel recente passato e considerati importanti dal club, da un punto di vista tecnico, oltre che di sostenibilità economica. Tra i vari, risulta da tempo presente il nome di Sergej Milinkovic-Savic, del quale vi abbiamo parlato in abbondanza anche in termini di dialoghi serrati tra la Juventus e l’entourage del serbo.

Stando a quanto riferito dalla penna di Fichajes.net, Ekrem Konur, però, il 21 non sarebbe l’unico elemento a suscitare gli interessi bianconeri. Seppur non come priorirà, anche Mattia Zaccagni è infatti sulla lista di giocatori potenzialmente papabili per il futuro, a maggior ragione se si considera un’età ancora non avanzatissima e un impatto nella Capitale fin qui importantissimo.