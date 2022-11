Calciomercato, il Napoli brucia sul tempo la Juventus: arriva gratis

Calciomercato, gli azzurri sono sempre più dominanti in campionato ma ciò non significa che non cercheranno di rinforzarsi.

Non ha intenzione di rallentare la sua corsa il Napoli. Gli azzurri fanno le prime prove di fuga dopo la vittoria conquistata oggi nello scontro diretto con l’Atalanta a Bergamo. Si conferma una vera e propria macchina da guerra la squadra allenata da Luciano Spalletti, che in campionato ha ottenuto il nono successo consecutivo. Pur senza il georgiano Kvaratskhelia, rimasto a casa per via della lombalgia, ha espugnato uno dei campi più difficili e ostici della Serie A rimontando gli uomini di Gian Piero Gasperini con le reti di Osimhen ed Elmas. Ora sono otto i punti di vantaggio sui bergamaschi secondi in classifica.

Lontanissima invece la Juventus, chiamata a recuperare ben tredici lunghezze nei confronti dei partenopei. Sì, i bianconeri domani affronteranno l’Inter allo Stadium ed hanno una partita in meno ma riacciuffare il Napoli, al momento, appare davvero impensabile. Le due società, tuttavia, potrebbero presto scontrarsi anche sul mercato.

Calciomercato, anche gli azzurri seguono Jordi Alba

Secondo il quotidiano catalano El Nacional ci sarebbero anche gli azzurri tra i club interessati a Jordi Alba, esperto terzino sinistro del Barcellona che da quel che sembra non è più un “intoccabile” per l’allenatore Xavi. Da qualche mese il nazionale spagnolo non ha più il posto assicurato e i blaugrana stanno pensando di disfarsene con l’obiettivo di alleggerire il monte-ingaggi. Andrebbe bene, stando a quanto raccontano dalla Catalogna, anche un prestito gratuito. Insomma, un acquisto di grande esperienza per un Napoli ancora impegnato su tre fronti. Il problema è che al momento sarà difficile scalzare Mario Rui e Olivera, che stanno facendo molto bene. Intanto la Juve osserva, in attesa di capire se ci sono i presupposti per iscriversi ufficialmente alla corsa per il giocatore.