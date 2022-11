L’Arsenal gela la Juventus: il blitz immediato che scompagina i piani

L’Arsenal gela la Juventus, i Gunners meditano un nuovo assalto al centrocampista in vista del mercato di gennaio.

Un tour de force, un altro ancora, nei prossimi sette giorni. Non sono finiti gli esami per la Juventus, che affronterà prima il derby d’Italia con l’Inter, poi nel turno infrasettimanale sarà di scena a Verona ed infine un altro big match con la Lazio allo Stadium. Dopodiché la Serie A si fermerà per oltre un mese a causa dei campionati del mondo che prenderanno il via tra qualche settimana in Qatar. Massimiliano Allegri ragiona partita per partita, ma un obiettivo c’è ed è quello di dare continuità alle tre vittorie di fila con Torino, Empoli e Lecce e dimostrare di essere all’altezza delle dirette concorrenti. Riavvicinarsi al quarto posto rappresenta inoltre la priorità, visto che quest’anno le pretendenti non sono affatto poche.

Sarà importante recuperare quanti più giocatori possibili e il rientro di Federico Chiesa, in quest’ottica, è un’ottima notizia. In attesa che ritorni a disposizione anche Paul Pogba – il francese purtroppo non lo farà prima di gennaio – è quasi scontato che la Juventus provi a mettere le mani su un centrocampista durante il prossimo mercato di riparazione.

L’Arsenal gela la Juventus, Tielemans verso Londra

Dall’Inghilterra, tuttavia, arrivano cattive notizie a proposito di Youri Tielemans, uno dei centrocampisti più appetiti d’Europa. Il belga lascerà quasi certamente il Leicester – in realtà avrebbe dovuto farlo già in estate – e con ogni probabilità lo farà a parametro zero. Di rinnovo, infatti, non se ne parla. La Juventus lo segue dai tempi dell’Anderlecht ma la concorrenza, a quanto pare, è spietata. Su di lui, come riporta l’esperto di mercato Rudy Galetti, è ripiombato improvvisamente l’Arsenal, che nell’ultima sessione estiva alla fine aveva desistito, virando su altri obiettivi. Non è da escludere che i Gunners, impegnati su più fronti, decidano di affondare il colpo già a gennaio.