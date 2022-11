Juventus-Inter, game over Allegri: “Addio a fine match”

La prestazione della Juventus nel primo tempo della sfida contro l’Inter ha fatto imbufalire i supporters bianconeri.

Il primo tempo all’Allianz Stadium si è chiuso senza particolari scossoni. Uno 0-0 che certamente sta più stretto all’Inter, che avrebbe potuto trovare il bandolo della matassa in diverse occasioni, se avesse capitalizzato una delle diverse situazioni di gioco in cui Barella e compagni si sono presentati dalle parti di Szczesny.

Prima frazione sostanzialmente bloccata, nella quale la Juve ha badato più a non esporsi piuttosto che ad offendere i portatori di palla avversaria. A causa dell’emergenza infortuni, Allegri ha schierato una formazione piuttosto abbottonata, con Miretti trequartista alle spalle di Milik. Tuttavia, eccetto che per qualche incursione di Kostic, i padroni di casa hanno riscontrato non poche difficoltà a rendersi pericolosi dalle parti di Onana, tenendo costantemente basso il proprio raggio d’azione. Atteggiamento che sicuramente non è piaciuto ai supporter della “Vecchia Signora”, che hanno colto al balzo l’occasione per criticare il loop remissivo della propria squadra, additando Allegri come il principale responsabile di un primo tempo assolutamente sottotono.

Allegri e tutta la sua aura di sufficienza FUORI DA TORINO — enri; (@louisstrawberry) November 6, 2022

Non c’è l’ombra di un gioco..questo è Allegri — Angelo Palmieri (@AngeloP1966) November 6, 2022

Allora se mi togliete Cuadrado e Allegri dal campo mi fate un favore — Not me 🤌🏻 | Antep Fıstığı 🥜💚| (@_BIBBO_02) November 6, 2022

#JuveInter in questo 1 tempo abbiamo visto la juve di #Allegri, quella che lui ha in testa. Una squadra che “domina” dalla difesa bravissima a tornare indietro con i passaggi ma appena decide di andare avanti va in difficoltà perché nella meta campo non ci sono uomini in attacco — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) November 6, 2022

Ma il fantino allegri pensa di andare avanti giocando solo con. L’ultima difesa fino al 90? #JuveInter — Massimo Di Paolo (@maxdipaolo74) November 6, 2022