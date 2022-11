Calciomercato Juventus, non solo pubalgia: Vlahovic fa tremare Allegri

Calciomercato Juventus, non solo la pubalgia: Vlahovic fa tremare Massimiliano Allegri.Ecco le novità attorno all’attaccante serbo

La pubalgia, probabilmente, gli ha fatto chiudere in anticipo l’anno solare con Vlahovic che tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri solamente nel 2023. Ipotizzare un rientro in questo momento, nella gara contro la Lazio di domenica prossima in programma a Torino, è azzardato. Ma non è solo questo che fa tremare il tecnico della Juventus, ma anche tutte quelle voci incontrollate di mercato che in maniera sistematica vengono fuori e che fanno rabbrividire i tifosi della Vecchia Signora. Insomma, una situazione delicata che altrettanto delicatamente deve essere trattata.

Soprattutto dalla Premier League ci sono diversi club che sulle tracce dell’attaccante bosniaco si sono messe da un poco di tempo. L’Arsenal, ad esempio, è quel club che già voleva Vlahovic prima che lo stesso prendesse la via di Torino. In tutto questo il portale calciomercato.it ha cercato di fare un poco di chiarezza sulla situazione. E noi adesso vi riportiamo in maniera fedele quelle che sono le novità attorno al centravanti bianconero.

Calciomercato Juventus, le ultime su Vlahovic

“Sul fronte mercato, non trovano invece conferme i rumors su un possibile assalto delle big inglesi per il classe 2000, che rimane peraltro intoccabile nel progetto e nei piani futuri della Juventus. Per il ritorno in campo però ci vorrà massima cautela, con i bianconeri e Allegri che potrebbero ritrovare Vlahovic direttamente nel 2023”. Insomma, non solo Allegri ma anche i tifosi della Juventus possono tirare un bel sospiro di sollievo. Né nei prossimi mesi, e nemmeno nei prossimi anni, Dusan dovrebbe salutare la compagnia. Il suo futuro è in bianconero.